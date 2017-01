C'est pas la (brillante) technique que je met en cause, mais les persos dans l'ensemble inintéressants et le fait que je me suis fait chier comme un rat mort pendant la plupart du temps au point d'en regretter de ne pas avoir donné sa chance à la seconde série de Love Live à la place.

Les histoires de clubs de télépathie ou de muscu, le labo d'étude des pouvoirs psy c'était purement et simplement chiant. Et ça s'étalait sur plusieurs épisodes à la fois.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.