Aer a écrit: Tous les deux épisodes la série part sur un autre sujet qui n'a concrètement rien à voir avec les précédents.

Pourtant toute bête qu'elle soit elle suit une certaine logique.01-03 : on montre les pouvoirs de Mob.04-06 : on montre qu'il existe d'autres espers.07-09 : on montre des gens normaux tenter de développer des pouvoirs.10-12 : on montre une organisation de méchants qui souhaite regrouper tous les espers.Seuls les yokai me paraissent de trop dans cette affaire.