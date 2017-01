Je +1 Argevollen , et la série a le Amrith Seal of Approval , mais c'est une série un peu aride qui demande un peu d'efforts au spectateur pour accrocher et dont le dernier tiers est clairement une déception. C'est pas un nouveau Bebop ou Last Exile quoi.

J'avais pensé mettre Kekkai Sensen aussi, Matsumoto a fait un super taf à la mise en scène qui à lui seul mérite le visionage et la série à des loners vraiment supers dans leurs concepts (le démon fan de burgers, la partie d'échecs dimensionnels, le co-disciple du beau parleur de service...), mais l'intrigue fil rouge de Black et White la tire quand même vraiment vers le bas au final.

Log Horizon c'est kewl aussi, du moins la première série, mais c'est pas non plus un indispensable.



Là où je veux en venir : tout ça c'est pas Yamato , c'est pas Shirobako , et c'est sûrement pas Space Dandy .

