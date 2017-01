Tetho a écrit: J'ai un pote qui avait un billet pour la seconde séance (celle de 20H pile, mise en vente lundi soir) et qui en se présentant salle 6 s'est vu redirigé par le personnel de l'UGC vers la 10. Il a pas compris sur le moment, mais rétrospectivement il est content du malentendu J'ai un pote qui avait un billet pour la seconde séance (celle de 20H pile, mise en vente lundi soir) et qui en se présentant salle 6 s'est vu redirigé par le personnel de l'UGC vers la 10. Il a pas compris sur le moment, mais rétrospectivement il est content du malentendu

5cm per second all over again

[Montrer] Spoiler Taki parce que c'est au mec de faire le premier pas faut pas déconner

[Montrer] Spoiler dictés par les évènements de 2011, l'idée que tout peut disparaître du jour au lendemain mais Shinkai voulait montrer au public qu'un "miracle" était possible

[Montrer] Spoiler L'héroine de Garden of Words est tout simplement le personnage du professeur qui expliquent les kanji sur le crépuscule dans le film, Shinkaiverse confirmed

En fait en rentrant il semblerait qu'ils disaient aléatoirement salle 6 ou 10 aux personnes, ce qui fait qu'il y avait un gros malentendu, finalement en rentrant salle 6 il n'y avait aucune place assise (de vue, peut-être qu'il y en avait des cachés va savoir) donc je me suis tiré de la 6, on a cherché à m'en empêcher"restez dedans Monsieur il y a encore des places !"Fort heureusement ma journée de boulot de merde m'avait mis d'assez mauvaise humeur pour que j'envoie chier et réplique"Rentrez donc voir si il y a des places, moi je sors"Évidemment il y avait encore facilement une centaine de places libre en salle 10, fumiers, et à la fin dans cette salle on avait le droit à Shinkai en plus.Quand au film en lui-même je suis assez partagé, on voit clairement les thèmes récurrents du réal, et l'aspect fantastique est moins bordélique et bien mieux maitrisé qu'Agartha mais aussi parce qu'il n'y aucune explication en profondeur sur le sujet, pour le meilleur car le terrain reste ultra savonneux mais aussi pour le pire car c'est tout de même une certaine solution de facilité en terme d'écriture (de la même façon que le dialogue zappé entre Mitsuha et son père en est une autre, partiellement justifié par le teasing qu'il induit par la suite).La fin est trop longue, on traine autour du pot et Shinkai semble s'amuser à nous maintenir en suspend pour nous refaire un, dans la séance question réponse il a d'ailleurs spoilé ça allègrement en demandant si les spectateurs s'attendaient à la même chose ou non (pour ceux qui n'ont pas vu 5cm per second tant pis et enjoy)Sinon autres détails en vrac de la question/réponse- Il y a un opening pour faire comme James Bond (oui c'est sérieux)- Avec la TOHO ça s'est bien passé, pas la peine de s'inquiéter pour lui c'est un grand garçon- La dernière réplique du film est pour- Avant il avait une petite amie, un jour alors qu'il rentrait à son appart elle s'était tirée, il avait l'impression d'être le protagoniste d'un drama et ça l'a "excité" créativement parlant- Bosser avec plein de gens ça peut être cool, mais dès fois c'est chiant donc il rentre chez lui et écrit des livres- La fin et le plot twist sontA l'écouter parler on a envie d'aller faire un tour avec lui dans un Izakaya vu comment il paraissait relax.En terme d'humour, comme pour Kizumonogatari il y a quelques temps (mais de façon moins accentuée heureusement) j'ai toujours ce décalage avec l'audience qui fait que je reste de marbre à certaines japoniaiseries, inversement quelques détails plus subtils n'ont semble-t-il fait rire que moiAu final j'ai l'impression de voir du Shinkai un peu plus streamliné, plus solide mais moins personnel, davantage tout public mais encore à des années lumières d'un Ghibli, ambitieux mais pas trop, et surtout toujours cette impression de voir la même chose chez lui, encore. Aussi maladroit que fut Agartha il y avait une vraie tentative d'essayer de faire quelque chose de différent qui était tout de même intéressante, si Your Name reste touchant et le plus fédérateur et abouti de sa filmographie le Ookami Kodomo de Hosoda reste tout de même un bon cran au-dessus d'un point de vue narratif.J'attendrais en tout cas une confirmation globake sur le sujet en fin d'année en regardant le film une seconde fois avec de la famille qui en terme d'animation japonaise n'a pratiquement rien vu en dehors de Ookami Kodomo justement.Ah et pour ceux qui ne l'ont pas remarqué (léger spoil Garden of Words)Le plan du film c'était les portes qui s'ouvrent en tout cas, est-ce que c'est mieux que les trains ? Le débat est ouvert.