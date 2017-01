Non mais là, c'est honteux que je sois seul dans ce topic.Bungo stray dogs rentre facilement dans le top 10 série anime de l'année. ( entre la 6 ème et 10 ème place )Les 4 premiers épisodes de cette seconde saison ( 13 épisodes par saison ) est peut-être le meilleur ( niveau série anime hein, je sais qu'il y a le mastodonte gundam origin niveau ova en 4 épisodes qui déchire tout sur son passage) des mini-arc de l'année. (arc sur 4 ou 6 épisodes)Sinon, pour les épisodes suivants, on entame une guerre entre les différentes factions, du coup l'humour est utilisé avec parcimonie et ça passe très bien. Il y a des passages potables et d'autres passages qui envoient du lourd, notamment un certain duo reconstitué le temps d'un affrontement.C'est le genre d'anime qui bénéficie du savoir-faire de Bones...