[Montrer] Spoiler J'ai bon espoir pour la suite même si l'arrivée d'un nouvel ennemi encore plus puissant que les autres reste un grand classique. La 3è saison, si elle sort en anime, promet déjà beaucoup.

Je l'ai aussi suivi avec un grand intérêt. J'ai d'ailleurs trouvé cette saison supérieure à la précédente. Les premiers épisodes étaient très marquants, beaucoup plus durs et travaillés à mon avis que les premiers de la saison précédente. L'humour était très réduit et on comprenait bien le fonctionnement des différents groupes dominant la ville après les avoir vus. On saisit mieux les motivations de certains personnages aussi. Comme tu le dis, l'humour s'est avéré moins présent dans les épisodes suivants en laissant plus de place à l'intrigue.J'ai l'impression que cette saison s'est intéressée à l'ensemble des personnages, quel que soit leur camp. La guerre dont tu parles est un élément qui m'a paru redynamiser l'histoire, en la rendant nettement plus palpitante. On a découvert des pans de scénario inconnus jusque là, l'univers de l'anime devient plus cohérent...