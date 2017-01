Épisodes 1 & 2 vus.

Et je suis assez déçu.



Autant l'ambiance et l'écriture s'inspire avec brio des films US dont elle se revendique. Autant le storyboard a bien compris ce qui fait le dynamisme des séries japonaise. Autant la palette est terne et limitée et la colorisation faite de grands aplats fait cheap , et autant l'animation est tuée par ces intervalles au vectoriel qui donnent un mouvement vide et mécanique. Ça manque dramatiquement de punch, un comble pour une série au sujet de mecs qui s'échange non-stop des beigne (et se tirent dessus, et jonglent avec des grenades...).

Le rendu tient plus du web-anime que de la série TV ambitieuse, dommage pour le reste les promesses semblent tenues elles.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.