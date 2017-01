Je viens de voir, c'est assez catastrophique. Aucune distanciation avec l'inspiration, on reprend des blocs entiers tels quels et on espère que ça fera (pure) illusion. La semaine prochaine ça se terminera sans doute sur un "tant que tu en as la volonté tu peux revenir à la réalité !".



Mais plus généralement la série a souffert de ne pas savoir ce qu'elle voulait raconter. A coté de très bons loners c'était pauvre coté récit. Le cas de Yayaka est un bon exemple, faute d'avoir expliqué un peu ses motivations ("ma détermination n'a rien à voir avec la votre" ne suffit pas) et de montrer ce qu'elle trouvait au sein du Klux Klux Klan de la Néo-Atlantide tout ce qui lui est arrivé dernièrement ne m'a fait ni chaud ni froid.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.