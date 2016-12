Nouvel anime du studio DEEN qui devrait sortir courant 2017, il voit Nagahama Hiroshi ( Aku no Hana , Detroit Metal City , Mushishi ) reprendre du service, dans une série de super héros parrainée par Stan Lee , qui n'est donc pas mort ahah. Y'a aussi Umakoshi Yoshihiko qui devrait assurer le chara-design .







