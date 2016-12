Vestiges.



De Laurence Suhner.



Pris à la bibli comme ça en passant et vu que le livre avait gagné le prix Bob Morane, j'ai été surpris. Je n'arrivais pas à me décider si l'auteur était vraiment française ou pas. Conclusion, elle est suisse.



Mais baste, Vestiges est un livre à priori ouvrant une trilogie (pas encore fini de le lire en fait), qui parle de l'humanité se retrouvant sur une nouvelle planète, même si la Terre n'est pas délaissée pour autant. Cette planète, Gemma, est une boule de glace géante orbitant autour d'un système à deux soleils et une partie non négligeable de gens a décidé d’émigrer la bas, notamment un paquet de scientifiques.

Tout irait pour le mieux dans le plus glacial des mondes si certaines parties de ce glacier immense ne semblaient pas se comporter bizarrement, franchissant parfois allègrement les règles mêmes de la physique...



Désolé, pas de Ryoma dans ce bouquin, mais plutôt une bonne hard sf (écrit avec le concours de scientifiques de l'université de Genève) avec une planète hostile peuplées d'humains à la dérive et d'anciennes légendes. Le livre met un peu de temps à se lancer mais plus les pages passent et plus ça devient un régale. Très bien écrit et très solide, les quelques pages de techniques pures (surtout de la physique) ne doivent pas rebuter le néophyte qui trouvera la un très bon bouquin qui se lit avec plaisir.



Recommandé si vous vous ennuyez et voulez tâter de la SF francophone qui a de la gueule.

When you dont afraid any sunshine, come on baby !



行けよ饒舌の 影よ来て導け