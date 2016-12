Parasite : La Maxime - Intégrale - Edition Gold

Éditeur : Black Box

Type : Série TV

Genre : Science Fiction, Horreur

Public : 16 ans et plus

Studio : MADHOUSE

Année de production : 2014

Auteur : Iwaaki Hitoshi

Nombre d'épisodes : 24

Durée : 10h00

Nombre de DVD : 4

Date de parution : 19-12-2016

Format de l'image : 16/9 Anamorphique

Langues : Japonais Français Stereo 2.0

Sous-titres : Français

Support : Coffret DVD Digipack

Zone : B/2

Bonus :

- 1 Livret exclusif de 28 pages sur l'univers de la série.

- Vidéos promotionnelles.

- Génériques sans crédits.

- Karaoké.

- Trailers.

Depuis des milliers d'années, l'Homme se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Jusqu'à ce jour où de mystérieuses sphères, abritant d'étranges parasites, se répandent un peu partout sur Terre et prennent possession de certains habitants. Shin'ichi, jeune lycéen, est un « hôte » dont le cerveau a miraculeusement été épargné : et pour cause, Migi, son parasite, a pris possession de son bras droit ! Alors qu'il se découvre doté d'incroyables facultés physiques, il prend rapidement conscience de la menace qui plane sur ses proches et sur l'humanité tout entière.



Adaptée du manga de Hitoshi Iwaaki publié en France dans les années 1990 et produite par Madhouse (Death Note, Monster), cette série de 24 épisodes a rencontré un véritable succès. Certains tomes du manga ont été réimprimés, en réaction à l'intérêt relancé autour de la licence et la réédition du manga au Japon a été un véritable hit, avec plus de 600 000 tomes vendus alors que la série était toujours en cours de diffusion.