La Tour au-delà des Nuages disponible en DVD et Blu-ray le 11 janvier 2017 !

Kazé Anime a le plaisir de vous annoncer la sortie de La Tour au-delà des nuages en DVD et Blu-ray dès le 11 janvier !



Véritable carton au Japon, Your Name. est le quatrième long métrage de Makoto Shinkai à qui l'on doit notamment 5 centimètres par seconde et le Voyage vers Agartha. Ce nouveau film s'est classé 4e plus gros succès de l'histoire du box-office japonais pour un film d'animation, juste derrière les mastodontes signés Miyazaki, une sacrée performance !



Pour comprendre ce phénomène, nous vous proposons de (re)plonger dans le premier long métrage du réalisateur japonais, à savoir La Tour au-delà des nuages qui sortira le 11 janvier chez Kazé en blu-ray & DVD !



C'est en 2004 qu'est sortie au Japon La Tour au-delà des nuages (雲のむこう、約束の場所 - Kumo no muko, yakusoku no basho) après deux ans de production. Makoto Shinkai s'y est en effet attelé après avoir réalisé le court métrage The Voice of a Distant Star - que vous pouvez retrouver sur le DVD/Blu-ray de 5 centimètres par seconde - peu de temps après qu'il ait quitté son précédent métier de graphiste dans un studio de jeux vidéo.



Comme on le dit souvent au cinéma, le premier long métrage d'un réalisateur est souvent le plus personnel. C'est en effet ici avéré, d'autant que dans le cas du japonais, il s'agit de la première production du studio CoMix Wave Inc. qui n'est autre que sa propre entreprise ! Imaginez donc l'importance et les enjeux qui entouraient La Tour au-delà des nuages avant même sa sortie. Fort heureusement, ce pari a été gagnant puisque le film s'est rapidement fait remarquer et remporte en 2004 le prix Mainichi du meilleur film d'animation. Un prix prestigieux qui a notamment récompensé de grands réalisateurs comme Satoshi Kon ou Hayao Miyazaki par le passé. La presse japonaise dit d'ailleurs de Makoto Shinkai qu'il est le successeur du co-fondateur du studio Ghibli, une belle comparaison !



Le succès de ce premier long métrage doit beaucoup à la justesse de l'écriture du réalisateur japonais qui scénarise également l'histoire de ces 3 jeunes adolescents japonais. Le contexte est pour le moins singulier, puisqu'on évolue ici dans une uchronie où le Japon a vu en 1974 l'ile d'Hokkaido être coupée du reste du pays pour passer sous le joug de l'Union. Depuis, la construction d'une étrange tour de plusieurs kilomètres de long a démarré pour s'achever une quinzaine d'années plus tard dans les années 90. On y suit Hiroki Fujisawa, Takuya Shirakawa et Sayuri Sawatari, 3 étudiants venus du même établissement scolaire qui rêvent d'atteindre la Tour pour découvrir ce qui s'y passe.



Makoto Shinkai y aborde le thème du passage à l'âge adulte, de la prise de conscience d'un monde plus grand et plus vaste qu'on ne peut l'imaginer, où les actions de puissances qui nous dépassent peuvent influencer le cours de notre vie. Il y mêle habilement plusieurs éléments classiques de la science fiction pour mieux nous plonger dans son univers. On remarque rapidement les gimmicks du réalisateur, qui prend le temps de s'attarder sur des plans de décors somptueux mis en lumière de la plus belle des manières, projetant leurs couleurs et des ambiances uniques en leur genre.



Le character design est signé Ushio Tazawa , a qui l'on doit notamment ceux d'Arslan, et qui ne sont pas sans rappeler un certain Vision of Escaflowne, aussi bien dans les personnages que dans le vaisseau construit par les trois compères, preuve d'un certain génie. Le film se permet même quelques séquences audacieuses lors de scènes d'actions et se donne les moyens d'atteindre ses ambitions dans l'animation pure.



On sent la passion de Makoto Shinkai qui nous glisse ici de belles idées de réalisation, en plus de rendre hommage à des influences parfaitement digérées.



Un travail de titan qui vous dévoilera les grands débuts d'un des grands noms de l'animation japonaise. Et puisque nous aimons beaucoup Makoto Shinkai, sachez que 5 cm Per Seconde et Voyage vers Agartha , ces deux autres longs métrages, sont également disponible chez Kazé Anime !



Pour rappel, le blu-ray et le DVD de La Tour au-delà des nuages seront quant à eux disponibles le 11 janvier 2017 !



Synopsis :

1974. Le Japon est divisé en deux. Si l’île d’Hokkaido est occupée par l’Union, le reste du pays est allié au Etats-Unis. Une tour, dont le sommet se perd dans les cieux, est alors construite par l’Union.

Deux amis, Hiroki et Takuya, rénovent un avion afin de realiser leur rêve : atteindre le sommet de la tour au dela des nuages. Une fille mystérieuse prénommée Sayuri se joint aux deux adolescents qui lui promettent de l’emmener avec eux voir la tour.

L’aventure s’arrête brusquement le jour où la jeune fille disparaît sans laisser de traces. La promesse est rompue, Hiroki et Takuya abandonnent leur projet et se séparent pour suivre chacun leur route.

Devenus adultes, il seront a nouveau reunis par le destin, mais leur relation n’est plus la même...



Fiche Technique :

Titre : La Tour au-delà des nuages

Titre original :のむこう、約束の場所 (Kumo no mukō, yakusoku no basho)

Type : film d'animation

Durée : 1 x 91 minutes

Genre : Drame, militaire, romance, science fiction

Langue : version française et version japonaise sous-titrée en français

Année de production : 2004