Je me permet de remonter le sujet, tout en effectuant un double postage aussi désolé, juste pour dire que depuis l'épisode 16 la série devient assez génial, la série s'attardent sur la discrimination de mutant, avec les sentinelles, les camps et tous le pataquès autour du "les humains on peurs de ce qu'ils ne comprennes pas", on à aussi droit à Cap traumatisé par la pertes de Bucky et qui surprotège sont nouveau partenaire.Je n'oublie pas de mentionner une chouette apparition pour Wolverine, un combat bien animé entre Dent de sabre et Iron Man et la bonne idée d'inclure Noriko Ashida alias Surge dans le mix.J'en parle parce que je suis agréablement surpris par le fait qu'une série censé se concentré sur une gamme de jouets d'une licence "étrangères" n'hésite pas à s’attardait sur des sujets sérieux alors qu'au USA ils se contente de faire de la sitcom de bas étages.Donc si vous hésitiez fonçait, même si tout n'est pas parfait la série vaut le coup.