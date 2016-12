La série est vraiment tenue par des gus qui ne comprennent pas leur récit pour un sou.



Sch@dows a écrit: quand bien même l'adn n'a été rendu officiel que plus tard (qu'en est-il officieusement)

Heu, tu sais comment ça fonctionne la recherche scientifique ? Il n'y a pas d'autorité suprême qui "officialise" les découvertes.

