On dirait que ce sont les mêmes vieux masters ce qui n'est pas surprenant.Vu que ce sont des images de DVD de 2002 , les masters ont bien 15 ans si ce n'est plus , si ça se trouve ce sont les mêmes masters ayant servis aux VHS !Les couleurs sont plus claires a cause d'un réglage différent du gamma (un commentaire sur facebook a vu juste) , elles sont a la limite dé-saturées et manquent de nuance.L'image trop sombre en DVD , est devenue trop clair en blu ray !Le DNR semble être déjà sur les masters SD, c'est surement ce qui donne cet effet de "gommage a moitié" en Blu ray.Le blu ray a un un recadrage plus serré vers le bas de l'image et une colorimétrie un peu plus chaude.J'ai changé le gamma d'une image du DVD pour m'approcher de celle du Blu ray est j'ai obtenu une image avec une balance des blancs un peu plus froide (photos plus bas avec celle du blu ray redimensionnée)L'image du DVD est visiblement entrelacée (on voit les lignes) ce qui n'est pas le cas du blu ray .L'image de DVD est un peu écrasée horizontalement ou étiré en blu ray, difficile de savoir !