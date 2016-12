gris-gris

Avant le début de la seconde série , poussé par un ami, j'ai fini par revoir la première. J'ai fini aujourd'hui ce revisionage, je suismaisquand même.Pour moi plus de doute possible,est une des meilleurs série que l'animation japonaise nous ait offerte ces dernières années. Et la revoir a tiré cet avis vers le haut. Un Kyoani que je peux aimer pour tout ce qu'il est, comment j'avais oublié cette sensation et ce plaisir.La série est d'un raffinement rare. Bien sûr techniquement parlant, notamment avec ces effets de focales parfois utilisés jusqu'à l'abus comme dans l'épisode 1 où Yamada donne l'impression de vouloir en mettre partout pour s'assurer que l'on comprenne que ça sera l'identité visuelle de la série. Mais il y a aussi ces contours doux et surexposés, ce travail vraiment conséquent sur les ambiances "de saison", que ce soit la pluie de l'épisode 7 qui donne un épisode grisâtre qui colle parfaitement à son marasme ou ensuite la chaleur étouffante de l'été alors que tous les membres de l'orchestre se donnent à fond pour le concours. Les ambiances nocturnes, ha le final de l'épisode 8, aussi sont particulièrement réussies.Mais l'écriture est vraiment à la hauteur elle aussi. Fondamentalement c'est le récit de Kumiko et comment elle fini par s'accepter, par arrêter de se mentir et comprendre ce que la musique représente pour elle. C'est pour ça qu'elle admire Reina et Asuka, ce sont deux personnages francs et honnêtes avec eux même, ce qu'elle n'arrive pas a être. Mais les personnages secondaires aussi sont vraiment soignés et ont leur propre histoire à raconter, notamment leset l'énorme non-dit sur lede l'année dernière, et ce que ces personnages ont a raconter aident Kumiko a prendre conscience de sa situation et aboutis à la réalisation de l'épisode 12 et sa superbe conclusion quand UFO-kun a enfin le droit à sa figurine gacha. Puis cet épisode 13 apaisé où tout le monde semble avoir fait la paix avec soi-même et les autres et trouvé ses raisons de participer au concours, il est vraiment superbement réalisé.Reste les dialogues surréalistes avec Reina dans les épisodes 8 et 11 qui me restent incompréhensibles, surtout quand à coté la série construit quelque chose sur les simili-romances avec Shûichi d'un coté et le prof de l'autre.Ha et Midori m'a un peu couru sur le haricot cette fois avec sa façon enfantine de parler d'elle même à la troisième personne "je suis un personnages moe, regardez moi !". J'imagine que c'est pour rendre le fait qu'elle venait d'un collège prestigieux et que son milieu social l'a un peu trop couvée.Non c'est vraiment une super série, élégante, raffinée, (presque) jamais à coté de son sujet.Par contre les 7 mini épisodes des blu-ray sont vraiment dispensables. Pas passionnants, même si celui sur les garçons du club est sympathique, et boardés et animés avec le minimum syndical. C'était vraiment histoire d'avoir du contenu inédit sur les disques.Et donc du coup :Et là c'est le drame. J'aimerais dire que c'est trop bien et que du coup je n'ai pas réalisé que l'épisode faisait 50 minutes, comme avec, mais c'est faux. Au quatrièmej'ai fini par me douter de quelque chose. Ma grosse peur était que la prod en parallèle deet cette seconde série se fasse au détriment de cette dernière, Yamada ayant emporté avec elle une partie de l'équipe de la série, et ça semble bien le cas. Yamada ne semble nul part pour le moment, pas même au générique de fin (même si Fujita a fait un très bon travail dessus pour imiter son style), et l'épisode aura utilisé 3 directeurs de l'animation et 34 animateurs. C'est l'apocalypse chez Kyoani.En terme de rendu on est très loin du premier épisode de la première série à tous les niveaux. Beaucoup moins d'effets de focale, une animation vraiment un cran en dessous,moins inspiré... En soit c'est vraiment bon, mais pour un premier épisode Kyoani ça déçoit. Quelle idée de commencer par un double épisode dans ces conditions... J'espère que Yamada reviendra vite.Coté histoire pour le moment on semble se diriger vers quelque chose qui traitera avant tout dude l'année dernière sur fond de préparation aux concours régional. Forcément l'histoire de Kumiko est en très grande partie résolue alors que la première série se terminait en laissant cet aspect à moitié traité et le personnage d'Asuka encore dans un certain flou. Mais du coup qu'est-ce qu'il va rester pour les héroïnes au milieu de ça à part être spectatrices, mais c'est loin d'être le début étincelant que j'espérais là.