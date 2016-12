OCS Choc



Les Chevaliers du Zodiaque - La légende du sanctuaire (film/animation/VM) le 01/01/2017 à 11h25, le 04/01/2017 à 12h55, le 12/01/2017 à 12h00;



OCS Max



Miss Hokusai (film/animation/VM) le 01/01/2017 à 08h50, le 07/01/2017 à 17h25, le 11/01/2017 à 12h15;

Le Garçon et la Bête (film/animation/VM) le 01/01/2017 à 10h20, le 04/01/2017 à 06h50, le 07/01/2017 à 13h35;



Piwi +

Barbapapa le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 13h55 (5 épisodes), tous les jours à 20h30 (5 épisodes) ;



Télétoon +

Jewelpet, le Royaume des Bijoux tous les jours à 23h10;



Club RTL (Belgique)

Pokémon du lundi au vendredi à 08h00 (2 épisodes), le week-end à 09h00 (2 épisodes);

Les Chevaliers du Tenkai le week-end à 08h35;



La Trois (Belgique)



Chi, Une Vie de Chat le week-end à 07h20, du lundi au vendredi à 06h35 et 15h45;

Albator , Le Corsaire de l'Espace le samedi à 14h20, le dimanche à 16h10, le mardi à 18h00;

Victory Kickoff le week-end à 15h05, le lundi à 17h15;

Dofus : aux trésors de Kerubim le samedi à 15h30;

Wakfu le samedi à 17h45, le vendredi à 18h00;

Il Etait Une Fois la Vie le dimanche à 09h35 et 15h20;

Sailor Moon Crystal le mercredi à 17h10;



Gulli

Pokémon du lundi au vendredi à 12h35 (2 épisodes) et 18h00;

Blazing Team : les maîtres du Yo Kwon Do du lundi au vendredi à 17h30;

Yokai Watch le week-end à 14h55 (2 épisodes);



France 4

Wakfu du lundi au vendredi à 05h35 (3 épisodes);