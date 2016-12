J-one



La Légende de Zorro tous les jours à 01h35, 03h55 et 05h25;

Robin des Bois le week-end à 06h35 (8 épisodes), du lundi au vendredi à 06h20 (4 épisodes);

Naruto du lundi au vendredi à 08h00 (4 épisodes) et 15h00 (4 épisodes), le samedi à 10h30 (4 épisodes) et le dimanche à 10h30 (14 épisodes) ;

Sword Art Online II du lundi au vendredi à 16h45 (2 épisodes), le week-end à 12h10 (5 épisodes/ uniquement le samedi à partir du 12/11/2016) ;

Eureka Seven du lundi au vendredi à 12h35 (2 épisodes), tous les jours à 19h20 (2 épisodes), le week-end à 14h15 (5 épisodes);

Accel World du lundi au vendredi à 11h15 (3 épisodes) et 17h40 (2 épisodes), le week-end à 16h20 (5 épisodes);

My Hero Academia (VOSTFR) du lundi au vendredi à 20h50 , le samedi à 20h50 (4 épisodes),

Food Wars (VOSTFR) le dimanche à 22h30 (5 épisodes);

Ergo Proxy (VF) du lundi au vendredi à 23h00 (2 épisodes), le samedi à 23h25 (3 épisodes) / High School of the De ad (VF) partir du 14/11/2016;



L'Attaque des Titans - Film 2 - Les Ailes de la liberté (VF) le 27/11/2016 à 22h30;

Naruto Shippuden (épisodes inédits en VF) à partir du 28/11/2016 du lundi au vendredi à 16h45 et 23h00 (2 épisodes);





J+1

All Out ! le lundi à 18h30 (2 épisodes) et 21h15 (2 épisodes);

Regalia The Sacred Stars ! le lundi à 22h05 (2 épisodes) et 23h50 (2 épisodes);

Girlish Number le mardi à 18h30 (deux épisodes) et 21h15 (deux épisodes);

BBK/BRNK: The Gentle Giants of the Galaxy le mardi à 22h00 (2 épisodes) et 23h50 (2 épisodes)

Classicaloid le mercredi à 18h30 (2 épisodes), et 21h15 (2 épisodes),

Flip Flappers le mercredi à 22h05 (2 épisodes) et 23h50 (2 épisodes),

Long Riders le jeudi à 18h30 (2 épisodes) et 21h15 (2 épisodes);

One Piece le jeudi à 22h00 (2 épisodes) et 23h50 (2 épisodes), le 20/11/2016 à 22h30 (cinq épisodes) ;

Naruto Shippuden le vendredi et dimanche à 18h30 (2 épisodes) et 21h15 (2 épisodes),

Détective Conan le vendredi à 22h00 (2 épisodes) et 23h50 (2 épisodes);

Tôken Ranbu Hanamaru le samedi à 18h30 (2 épisodes);

Drifters (VF) le samedi à 22h30 (2 épisodes);