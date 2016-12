pack 7

Hidamari ga Kikoeru

Titre : Hidamari ga Kikoeru - Livre (Manga) - Yaoi - Hana Collection

Volume : 1 - One Shot

Auteur(s) : Fumino Yuki

Illustrateur(s) : Fumino Yuki

Type : Yaoi

Genre : Romance | Drame | Vie étudiante | Shonen Ai

Nombre de pages : 192

Langue : Français

Editeur VF : Boy's Love

Editeur VO : Printemps Shuppan

Collection : Boy's Love

Synopsis : Kôhei, étudiant atteint de surdité, est souvent incompris par les autres, ce qui l’a amené à prendre ses distances petit à petit avec son entourage. Mais un beau jour, il va faire la rencontre de Taichi, étudiant dans la même université que lui. De nature joviale et qui n’hésite pas à dire franchement tout ce qu’il pense, cet étrange garçon va toucher Kôhei au plus profond de son coeur avec ces quelques mots : «ce n’est pas de ta faute si tu es malentendant !». Il est loin de s’imaginer à quel point Kôhei va peu à peu changer grâce à lui.



How many Grams do you have love ?

Titre : How many Grams do you have love ? - Livre (Manga) - Yaoi - Hana Collection

Volume : 1 - One Shot

Auteur(s) : Tokiko Harumaki

Illustrateur(s) : Tokiko Harumaki

Type : Yaoi

Genre : Romance

Nombre de pages : 192

Langue : Français

Editeur VF : Boy's Love

Editeur VO : Kaiôhsha

Collection : Boy's Love



Synopsis Laissant derrière lui la belle époque où une adorable fillette lui faisait monter le rouge aux joues, Itsuki devint un employé frivole passant son temps à draguer des coups d'un soir dans des bars gays. De retour dans son village natal après une longue absence, voilà qu'il rencontre le jeune homme de ses rêves : à la fois beau et placide. Enfin bon, de toute façon, il est certainement hétéro... Du moins c'est ce que pensait Itsuki, jusqu'à ce que le jeune homme en question lui demande d'un air charmeur ce qu'il se passerait s'il était gay ! Cacherait-il un étonnant secret... ?



Sotsugyousei - Tome 02

Titre : Sotsugyousei - Tome 02 - Livre (Manga) - Yaoi - Hana Collection - Suite de Doukyusei

Volume : 2 sur 2

Auteur(s) : Asumiko Nakamura

Illustrateur(s) : Asumiko Nakamura

Type : Yaoi

Genre : Comédie | Romance | Drame | Vie étudiante | Tranche de vie

Nombre de pages : 192

Langue : Français

Editeur VF : Boy's Love

Editeur VO : Akitashoten

Collection : Boy's Love



Synopsis : Entre ses révisions et sa mère malade, Sajô accumule la fatigue malgré le soutien de Monsieur Hara, qui supporte tant bien que mal son rejet, et les nombreuses attentions de Kusakabe. Lorsque celui-ci est présenté à la mère de Sajô, il réalise que c’est un pas de plus vers une vie d’adulte qu’il commence à redouter : si ce diplôme tant attendu leur ouvre les portes vers l’avenir, il est aussi synonyme de séparation...

Hebikuitori

Titre : Hebikuitori - Livre (Manga) - Yaoi - Hana Collection

Volume : 1 - One Shot

Auteur(s) : Iroha Megu

Illustrateur(s) : Iroha Megu

Type : Yaoi

Genre : Romance

Nombre de pages : 192

Langue : Français

Editeur VF : Boy's Love

Editeur VO : Printemps Shuppan

Collection : Boy's Love



Synopsis

Alors qu'il sort un soir avec ses amis, Nijô surprend par hasard deux hommes en train de faire l'amour dans les toilettes. Le lendemain à peine, il découvre que l'un d'entre eux, Chidori, travaille dans son université. Nijô ne peut s'empêcher d'être intrigué par cet homme qui semble mener une double vie : celle d'un honnête employé le jour, et celle d'un homme assoiffé de sexe la nuit.

Lorsqu'il croise Chidori sur son lieu de travail et commence à discuter avec lui, il finit par développer à son égard un mélange de désir et d'intérêt, qui devient rapidement une obsession dont il n'arrive pas à se défaire... Plongez dans une histoire pleine de subtilité où la passion prend peu à peu le pas sur la raison, et où les apparences sont parfois trompeuses !

More than sex friends but less than lover -

Titre : More than sex friends but less than lover - Livre (Manga) - Yaoi - Hana Collection

Volume : 1 - One Shot

Auteur(s) : Amama Akatsuki

Illustrateur(s) : Amama Akatsuki

Type : Yaoi

Genre : Romance

Nombre de pages : 192

Langue : Français

Editeur VF : Boy's Love

Editeur VO : Kaiôhsha

Collection : Boy's Love



Synopsis

Nanami, accro au sexe, est étudiant à l'université. Appelé par l'un de ses nombreux sex friends, l'arrogant Kazuma, il se rend au lieu du rendez-vous et quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il découvre… un deuxième Kazuma !

Il s'agit en réalité de Shôma, le frère jumeau de ce dernier, qui vient de se faire plaquer. Pour le réconforter, Kazuma l'a invité à aller voir Nanami avec lui pour qu'ils tentent l'expérience à trois. Avec les deux frères rien que pour lui, un devant et l'autre derrière, Nanami ne sait plus où donner de la tête et s'abandonne au plaisir ! Mais que se passerait-il si les sentiments décidaient de s'en mêler… !?



Succombez aux fantasmes les plus torrides dans ce premier manga d' Amama Akatsuki édité en France

sorties prévues courant novembre 2016