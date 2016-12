Nouvel épisode du JDG où le Joueur du Grenier nous parle de cet épisode spécial où plusieurs personnages de dessins animés différents voulaient avertir les enfants des méfaits de la drogue:Un épisode qui m'a plutôt bien fait marrer, j'ignorais en plus que ce spécial avait bénéficié d'un doublage Français !Par contre ils ne se sont pas foulés et les personnages présents dans ce cross over n'ont pas leurs voix habituelles: le Grand Schtroumpf n'a plus la voix de Gérard Hernandez, Bugs Bunny n'a plus celle de Guy Piérauld...Mais le plus hallucinant, c'est Simon des Chipmunks qui s'exprime avec une voix NORMALE et INTELLIGIBLE !Le deuxième épisode du Nostalgia Critic avait aussi critiqué ce spécial, lui aussi fort poilant !: