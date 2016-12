Ça montre aussi que c'est un métier très gratifiant quand tu manges directement ce que tu as produit de bout en bout.

Et certains arcs, comme celui avec l'élevage de Côtelette sont vraiment brillant. La façon dont Yûgo réalise qu'il va manger un animal qu'il a élevé comme un animal de compagnie et la résolution du dilemme qui s'ensuit est vraiment exemplaire.





Sinon l'anime souffre d'une réalisation bas de gamme, surtout coté mise en scène. Et d'un rythme foireux qui fait tomber à plat l'humour d'Arakawa (mais ça c'est le pot commun des adaptations de ses mangas, FMA Brotherhood avait le même problème). Le manga se lit bien mieux que l'anime se regarde.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.