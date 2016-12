Merlin >> Oh mais j'ai vu Le Réveil de la Force, et je n'ai pas trouvé cela bon. Le pillage que de l'épisode IV est tellement poussé que j'en aurais presque regretté une Prélogie qui, malgré ses énormes défauts, essayaient encore de proposer de la nouveauté. En tant qu'objet filmique, Le Réveil de la Force est meilleur que n'importe quel film de la Prélogie et possède quelques idées appréciables, mais souffre aussi de nombreux petits défauts, hasards faisant trop bien les choses (parce que "maxi-maousse la Force"), héroïne Mary Sue, et méchant qui perd toute crédibilité dès sa première crise de nerfs (je ne parle même pas du moment où il enlève son masque). Le Réveil de la Force est parfaitement représentatif de ce que quelques critiques ont appelé le "cinéma doudou" : des long-métrages dont le but est de proposer aux spectateurs une expérience régressive à base d'évocations de souvenirs, recyclant jusqu'à l’écœurement ce qu'ils ont pu aimer dans les œuvres précédentes (à commencer par les musiques), et multipliant les références et les clins d’œil afin d'anesthésier tout jugement critique. Certains spectateurs prendront plaisir devant de tels spectacles (d'où le succès au box office d'un Jurassic World ou d'un Réveil de la Force) tandis que d'autres auront l'impression qu'ils les prennent pour des imbéciles. Malheureusement, j'appartiens à la seconde catégorie. Et pourtant, j'admets qu'ils sont très forts pour jouer sur la fibre nostalgique ; j'ai revu Le Réveil de la Force le week-end dernier afin de me faire un second avis, et j'y suis allé de ma petite larme lorsque Leia apparait. Mais cela n'en fait pas un bon film.

Maintenant, prenons Rogue One. Les quatre dernières fois que je suis allé voir un Star Wars inédit en salles, j'en suis sorti déçu. A un moment, il faut savoir en tirer les conséquences et arrêter les frais. Mon avis sur Rogue One, c'est qu'il existe des myriades de films à voir qui m'attirent beaucoup plus, donc je n'ai pas envie de perdre mon temps et mon argent juste pour pouvoir en parler légitimement. Et compte-tenu de l'avis de Tetho (je n'ai pas lu les spoils), je crains d'autant plus que ce nouvel opus ne soit jamais qu'un nouvel exemple de cinéma doudou.