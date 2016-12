Après avoir décroché quelques semaines j'ai rattrapé la série ce week-end, et je crois que désormais je vais appeler cette série Kidô Senshi Gundam OSEF tant c'était putain de chiant. J'en ai rien à battre, mais d'une force sans commune mesure, de leurs luttes de pouvoir internes à Gjallarhorn. C'est d'un inintéressant. Même SEED Destiny et G-Reco m'impliquaient plus que ça, bordel.



La série donne l'impression de ne pas savoir ce qu'elle peut raconter. Les enjeux liés à Tekkadan sont flous et confus au point que maintenant leur objectif c'est de devenir les rois de Mars ? Ceux qui voyaient dans la série le Gundam de la nuit debout doivent en être pour leurs frais.

Et pour tenter de cacher tout ça la série n'a rien de mieux à proposer qu'une super arme de destruction massive automatisée et invincible. Paresse et facilité dans l'écriture.



J'espère au moins que l'affrontement ente McGillis et Cyber-Galileo vaudra la peine.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.