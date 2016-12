"Pokémon La Grande Aventure, ça en est où au Japon et en France ?"



Il y a actuellement 3 séries Pokémon réalisées par Hidenori Kusaka et Satoshi Yamamoto en cours.



Au Japon ==>

- La suite de Pokémon Noir & Blanc 2 doit sortir directement en volumes reliés pour constituer le tome 53 de Pokémon Special. Pas de date de sortie annoncée pour le moment.

- Pokémon XY continue sa prépublication dans le magazine CoroCoro Ichiban. Le tome 5 sortira cet été et nous espérons pouvoir vous le proposer en fin d'année.

- Pokémon Rubis Oméga Saphir Alpha continue sa prépublication sur le site web Club Sunday et compte actuellement 2 tomes.



En France ==>

- Le tome 4 de Pokémon XY sortira au mois de juillet et le tome 5 en fin d'année, si tout va bien.

- Le troisième et dernier tome de Pokémon Or et Argent est prévu pour l'automne.

- Nous préparons une jolie surprise pour les fans de Pokémon La Grande Aventure en fin d'année !