Pour tout vous dire, je me suis arrêté à la dreamcast et je n'ai que de la console 2d ( saturn, sfc, md jap, neo geo, pc engine coregrafx+ super cdrom2 et borne d'arcade + jeux jammas, mvs, pgm etc...) et des crt trinitron.

Donc voilà, je suis de loin votre trip console actuelle.

Mais voilà, ce que j'aimais à l'époque 16 bits, c'était que chaque console avait son propre répertoire de jeux exclusifs et peu de jeux multi-plateforme.

Et la switch ( et autre console nintendo ) me renvoit à cela, nintendo avec son propre répertoire qui n'existe dans aucune autre console. Et si quelques éditeurs tiers et quelques indépendants jouent le jeu, ça fera une logithèque bien plus fournie que la Wii U. Car n'oublions pas que Nintendo s'est réorganisé avec sa branche portable, et la productivité nintendo devrait mieux s'en ressentir par rapport à la Wii U.

C'est évident que pour les jeux multi-plateforme, ça sera des versions downgrade.

Si j'étais vous, j'investirais sur une Switch + une autre console chez le concurrent, certainement une PS4 pour avoir accès aux jeux de Kojima et autres exclusivités PS4.