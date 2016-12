Déja merci pour les photos !J'ai visionné les photos sur un écran de 50 pouces, pour moi ce sont des masters SD passés au DNR pour éliminer le bruit vidéo et le grain qu'ont les vieux masters SD avec un contraste un peu trop poussé car certains blancs sont limite brulés.L’effet gomme est par contre nouveau, certains traits semblent a moitié effacé, sans parler que parfois des zones de l'image sont floues , un beau massacre !!!!Ils ont moins abusé sur les réglages que pour Saint seiya mais c'est tout.Pour moi ça n'a en rien le rendu d'une image HD .Parfois j'ai des doutes mais pas la, j'ai vu assez de vrais restaurations HD d'animés en 16 mm de cette époque pour me tromper (visible aussi sur You tube via une forte compression mais l'effet HD reste visible).Avec une vraie restauration on dirait une image peinte sur un celluloïd, on voit méme les défauts de peinture sans parler de l'ombre portée d'un celluloïd sur les autres .Si c'était des masters HD pourquoi autant abusé du DNR si ce n'est que pour cacher les limites de vieux masters SD d'un autre temps !Un fichier vidéo peux bien être en 1080P ou 1080i et être en faite issue d'une image SD (c'est ce qu'on appelle uspcaller une image SD en HD via un logiciel, ça existe sur PC c'est a la porté de tout le monde) , donc une image ne peux être jugé que de visu car les chiffres ne veulent rien dire.Exemple : J'ai des blu ray soit disant avec un son Vo en 5.1 enfin ce que dit le lecteur blu ray et la jaquette, mais ils sont en faite en 5.1 mono (un sérieux probléme d'encodage ), la seule façon de s'en apercevoir est a l'écoute au casque car aucun testeur ne s'en est aperçu aussi aberrant que ça puisse paraitre !