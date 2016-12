Kickstarter ne te remboursera pas, ils n'ont pas ton argent qui a été transféré aux créateurs du projet. Les termes d'utilisation les protègent aussi. De là, deux possibilité pour récupérer ton fric si tu le veux vraiment :

-contacter le créateur du projet voir si il accepte avec bonne volonté de le faire.

-porter plainte.



Tu te doutes bien que dans le second cas t'en aura pour bien plus de frais judiciaires que les quelques euros que t'as investis.

Il ne faut pas l'oublier, le financement participatif c'est pas une précomande, c'est un risque que tu prends et sur lequel tu n'as peu de marge en cas d'échec. J'avais financé un jeu, The 90's Arcade Racer , qui ne viendra probablement jamais et sur lequel le créateur a disparu de la circulation. Ben j'ai perdu mes 10 ou 15$ investis, deal with it , je vais pas aller porter plainte contre lui en Grèce. On ne le répètera jamais assez, il ne faut pas investir dans ce genre de campagnes plus que tu ne peux te le permettre raisonnablement. C'est de l'argent jeté par la fenêtre qui entre un et quatre ans plus tard peut te revenir sous la forme d'une œuvre ou un produit abouti, mais jamais une garantie sûre que.







Sinon je pense qu'à un moment c'est aussi être professionnel de dire qu'après avoir réellement essayé, réaliser que l'ampleur d'un jeu ne colle pas à une plateforme et que donc il vaut mieux l'annuler dessus que produire une version au rabais qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils veulent livrer.

Maintenant ce qui est tout aussi important c'est de voir comment ils vont gérer ça. Si ils sont professionnels jusqu'au bout ils rembourseront les backers WiiU qui ne veulent pas changer de plateforme.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.