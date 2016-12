Titanic vaut le coup selon moi. Malgré tout ses défauts formels c'est un film dont le récit épique fait directement référence à l'âge d'or d'Hollywood. Et c'est un de ces derniers films à effets spéciaux tournés en décors réels et où la 3DCG ne sert qu'à épauler ces derniers, et le rendu s'en ressent.





Ialda a écrit: Je suis ignorant en cinéma James Cameronien mais je trouve intéressants les phénomènes que ses films arrivent à susciter.

